YASA представила сверхмощный ультракомпактный электродвигатель на 1000 л.с.

Британская YASA, принадлежащая Mercedes-Benz, представила новый прототип ультракомпактного электродвигателя, который побил собственный рекорд мощности на килограмм веса. Новый двигатель весит всего 12,7 кг, но способен развивать 750 кВт мощности (около 1000 л.с.). По данным СМИ, это новый мировой рекорд по плотности мощности — 59 кВт/кг.

Для сравнения, предыдущие рекордные моторы других производителей, таких как Evolito и Helix, показывали лишь 25−28 кВт/кг. По словам основателя и технического директора YASA Тима Вулмера, двигатель не просто концепт — он уже проходит испытания и «демонстрирует рекордную эффективность при серийно доступных материалах».

Пока неизвестно, когда двигатель появится в серийных автомобилях, но компания уверяет, что его конструкция масштабируема и подходит для промышленного производства.

YASA планирует использовать технологию сначала в высокопроизводительных спортивных машинах, а позже — в более массовых моделях.