В России напомнили Европе про древний закон отрубания рук ворам

Европейским странам, замешанным в воровстве российских активов, придется вернуть украденное с большими процентами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия считает воровством и «даже открытым грабежом» предложение Европейского союза (ЕС) потратить ее замороженные активы, за такие решения придется отвечать будущим поколениям.

«Будем требовать вернуть украденное. В древние времена тем, кто воровал, отрубали руку. В жестокости всех превзошли именно европейские государства. Наверно, они хорошо знали менталитет тех, кто пошел по пути краж и грабежа», — подчеркнул спикер. Он полагает, что «ряд руководителей европейских стран мозгами и из-за плохой наследственности остались в Средневековье».

Ранее сообщалось, что страны ЕС в случае конфискации активов России в рамках выдачи «репарационного кредита» Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику.

На сегодняшний день у России на счетах бельгийского Euroclear заблокировано активов примерно на 224,5 миллиарда долларов по текущему курсу. Неизвестно, сколько из этих средств принадлежит Банку России. При этом отмечается, что в 2025 году они приносили Euroclear около 90 процентов доходов от всех российских активов, а в 2024-м — менее 80 процентов.