В России стремительно растут продажи мотоциклов

«Автостат»: продажи новых мотоциклов в России выросли на 26,4% за год

В сентябре 2025 года в России было зарегистрировано 4027 новых мотоциклов, что на 26,4% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», лидером продаж в этом месяце стал российский бренд Regulmoto, который реализовал 641 мотоцикл, что на 19,4% больше, чем в сентябре 2024 года.

На втором месте расположилась китайская марка Voge с 323 мотоциклами (+53,8%), а третьим стал еще один российский бренд Motoland с 318 мотоциклами (-12,4%). В десятку самых популярных марок мототехники также вошли Racer, Kayo, Bajaj, Zontes, Honda, Ataki и Rockot.

Наиболее востребованными моделями стали Motoland XF300 (256 единиц, +32%), Racer RC300 (133 единицы, -13,6%) и Voge DS (116 единиц, +136,7%). За первые девять месяцев 2025 года в стране было зарегистрировано 46 099 мотоциклов, что на 17,6% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Ранее стало известно, что за последние десять лет количество ДТП с участием мотоциклов в Москве уменьшилось на 15%. Основные причины таких инцидентов – нарушение правил дорожного движения, включая несоблюдение очередности проезда, нарушения при перестроении и превышение скорости.