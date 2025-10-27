В РФ продают Mazda3 2005 года выпуска практически без пробега

"Российская газета" продолжает следить за сайтами объявлений на предмет "капсул времени". И одна такая нашлась в Москве - седан Mazda3 2005 года выпуска практически без пробега.

На 20-летнем автомобиле накатали 8,5 тысяч километров. Столь малые цифры подтверждаются внешним видом и состоянием салона: они находятся буквально в заводском состоянии.

Продавец утверждает, что машина никогда не хранилась на улице.

Под капотом 150-сильный мотор 2,0 литра в паре с механической коробкой передач. "Мазда" представлена в топовой версии Sport - на литых дисках, с люком в крыше, датчиками света и дождя, климат-контролем, подогревом передних сидений, фронтальными и боковыми подушками безопасности и так далее.

Цена японской двадцатилетки - 2,5 млн рублей. По габаритам - почти один-в-один Lada Vesta, которая новая стоит от 1 525 000 рублей.