Toyota снимает с производства Supra в 2026 году

Toyota официально объявила о завершении в следующем году выпуска легендарного спорткара Supra. В кратком заявлении пресс-службы японской марки сообщается, что производство модели будет остановлено в марте 2026 года.

© Российская Газета

Пятое поколение машины было представлено на Детройтском автосалоне в 2019 году, что ознаменовало ее возвращение на рынок после более чем 20-летнего перерыва. Автомобиль был разработан в тандеме с BMW и позаимствовал силовые агрегаты от баварского производителя, которые также устанавливались на купе Z4.

Когда Supra вышла на американский рынок в 2020 году, она предлагалась исключительно с трехлитровым рядным шестицилиндровым турбомотором с индексом B58. В следующем году появилась версия с двухлитровым двигателем B48.

Изначально машины оснащались 8-ступенчатой АКПП от ZF, но затем Toyota добавила шестиступенчатую механическую трансмиссию для 3,0-литрового мотора.

По информации портала ITHome, в мае 2025 года старший вице-президент по планированию продукции и стратегии Toyota Motors North America Купер Эриксен подтвердил намерение компании выпустить следующее поколение спорткара, но не сообщил точных сроков.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Toyota представила спортивную Camry GT-S.