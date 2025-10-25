Стало известно о массовой проблеме у китайских машин Hongqi

ГИБДД отказалась ставить на учет в России около тысячи китайских автомобилей Hongqi. Причина в табличке с VIN-номером, которая, по мнению инспекторов, не соответствует техническому регламенту, сообщает канал Mash.

Канал пишет, что инспекторы выносят вердикт: табличка «кустарно наклеена». В итоге машину забирают на стоянку ОВД, а владельцы месяцами ждут платную экспертизу.

Подобные инциденты массово происходят в Москве и Петербурге, причем машины куплены у официальных дилеров.

Представители Hongqi уверяют, что таблички ставят на заводе по всем стандартам. Однако региональные МРЭО продолжают отказывать в регистрации.

Неделю назад о данной проблеме подробно рассказал автомобилист, который приобрел Hongqi HS7 у официального дилера в Москве.

За девять месяцев 2025 года в России продали около 3000 машин HS5 и HS7.