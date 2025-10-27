Автобизнес попросил Минтранс изменить систему ценообразования перевозок

"Грузавтотранс" предложил Минтрансу изменить систему ценообразования перевозок
Ассоциация «Грузавтотранс» предложила министерству транспорта России изменить систему ценообразования грузоперевозок, сделав ее прозрачнее. Об этом газете «Известия» сообщил президент организации Владимир Матягин.
«Сейчас магистральные фуры и перевозчики насыпных грузов часто ездят с перегрузом, разбивая дороги, водители не спят сутками, допускают рискованные обгоны, и все потому, что на это их провоцируют заказчики и сложившаяся система оплаты рейсов», — сказал глава ассоциации.
В рамках инициативы «Грузавтотранс» предложил включить в электронный документооборот (ЭДО) и ГосЛог единый алгоритм расчетов заказов с почасовым тарифом, как в такси. Сейчас заработок водителей складывается из тонн перевозимого груза и километров пробега.
Коммерческий директор ТК «Скиф-Карго» Михаил Коптев отметил, что зачастую перевозчики работают «всерую». Подобный подход, по его словам, позволяет удерживать тарифы на минимальном уровне. При этом организации не платят налоги, а их сотрудники не имеют никаких социальных гарантий, подчеркнул директор.
В июне данные логистической платформы «Монополия» показали, что по итогам мая в России выросли средние тарифы на грузоперевозки из-за дефицита машин. Тогда тарифы достигли 66,4 руб./км, таким образом приблизившись к уровню 2024 года (68,7 руб./км).
