Ford Explorer будет доступен на российском рынке от 7,59 млн рублей

Ford Explorer будет доступен на российском рынке по цене от 7,59 млн рублей

Ford Explorer различных поколений официально продавался на российском рынке, но теперь в страну завозят модель, которая раньше не была представлена, – электромобиль Ford Explorer EV 2025.

Первые партии уже направляются в Самару, а цены начинаются с 7,59 млн рублей, что почти на четыре миллиона дешевле бензиновой версии, которая стоила около 11,4 млн рублей.

Новый Explorer EV будет доступен в нескольких вариантах, с электромоторами мощностью 204 и 286 л.с. и задним приводом.

Емкость аккумулятора составляет 79 кВт·ч, что обеспечивает максимальный пробег до 544 километров на одной зарядке.

Стандартное оснащение включает адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, медиасистему с 14,6-дюймовым экраном, поддержку Android Auto и Apple CarPlay, а также подогрев и вентиляцию передних сидений и двухзонный климат-контроль.