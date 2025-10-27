Chevrolet Corvette ZR1 расплавился от скорости

Сильно модернизированный Chevrolet Corvette ZR1 поколения C7 установил новый рекорд на гонке Big Bend Open Road Race (BBORR) в Техасе — хотя за этот успех машине пришлось заплатить расплавившимся бампером.

© Carakoom

Соревнование BBORR проводится дважды в год на 95-километровом участке трассы US 285 между городами Форт-Стоктон и Сандерсон. Участники преодолевают путь туда и обратно (190 км), достигая при этом скорости выше 320 км/ч.

В этом году за рулём своего Corvette ZR1 2019 года Джон Анхальт установил впечатляющий новый рекорд средней скорости — 278 км/ч. На обычной дороге такая цифра выглядела бы невероятной даже как максимальная скорость, но Анхальту удалось удерживать это среднее значение на протяжении всей дистанции.

Он совсем немного превзошёл предыдущий рекорд — 277,2 км/ч, установленный ещё в 2013 году на Corvette Z06 2002 года. За почти 41-минутный заезд Анхальт достиг максимальной скорости 343 км/ч — весьма впечатляющий результат, учитывая массивное антикрыло, установленное на автомобиле.

Однако не всё прошло идеально: к концу заезда значительная часть задней панели ZR1 расплавилась. Вероятно, дело в том, что антикрыло создало за машиной мощную зону разрежения, из-за чего горячий воздух из выхлопных труб засасывало к бамперу.

По словам Анхальта, в интервью журналу Road & Track, автомобиль теперь развивает примерно на 30 % больше мощности, чем стандартный ZR1. Среди доработок — увеличенный нагнетатель, портированные головки блока и дроссель большего диаметра.

Кроме того, машина оснащена спортивными коллекторами и прямоточными трубами AWE, из-за чего выхлоп стал не только невероятно громким, но и экстремально горячим.

Несмотря на рекорд, Анхальт уверен, что потенциал машины ещё не исчерпан. По его словам, при полном газе топливный бак опустел бы всего за 20 минут, поэтому на отдельных участках трассы ему пришлось сбавлять скорость и идти накатом.

По правде говоря, для Corvette, который сумел переписать рекорды BBORR и при этом частично расплавил сам себя, именно это «сдерживание» могло стать единственным, что уберегло его от полного возгорания.