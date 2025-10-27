Dongfeng Nissan запустил производство седана N6 и обновленной Teana

Dongfeng Nissan запустил производство седана N6 и обновлённой Teana

© За рулем

Компания Dongfeng Nissan объявила о запуске двух новых автомобилей: седана N6, который представляет собой первый подзаряжаемый гибрид, построенный на платформе Tianyan, и обновлённой версии Teana, ставшей первой бензиновой моделью с информационно-развлекательной системой Huawei HarmonySpace 5. Новые модели поступят в продажу в четвёртом квартале 2025 года.

Производство Nissan N6 началось на заводе в Гуанчжоу. Данная модель сохраняет минималистичный дизайн, характерный для N7, с узкими фарами, сплошной световой линией и скрытыми дверными ручками. Размеры N6 составляют 4831×1885×1491 мм, а колёсная база равна 2815 мм.

В основе силовой установки установлена гибридная система с 1,5-литровым атмосферным двигателем NR15 и тяговой батареей ёмкостью 21,1 кВт·ч. Запас хода на электричестве по циклу CLTC превышает 150 км.

В то же время на заводе в Сянъяне началось производство новой Teana. У неё совершенно обновлённый передний дизайн с затемнённой решёткой радиатора. Габариты автомобиля составляют 4920×1850×1447 мм, а колёсная база равна 2825 мм.

Внутри машины установлена информационно-развлекательная система Huawei HarmonySpace 5 и аудиосистема Huawei Sound. Под капотом размещён знакомый 2.0T VC-Turbo, мощность которого достигает 243 л.с., работающий в паре с вариатором, имитирующим восемь передач.