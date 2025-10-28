Changan перечислил, какие новинки выйдут на рынок РФ

Changan грозит вывести на рынок РФ пять новинок. В сегменте полноценных внедорожников компания готовит гибридный Deepal G318. Габаритные размеры новичка, созданного инженерами компании Changan, таковы: длина — 4915 мм, ширина — 1985 мм, высота — 1885 мм.

© Quto.ru

Под капотом скрывается 1,5-литровая турбочетвёрка мощностью 150 л.с., которая заряжает 35-киловаттную батарею: от неё, в свою очередь, запитаны электомоторы. Совокупная отдача установки — 430 л.с.

Производитель считает модель «брутальным внедорожником». Кстати, индекс G318 — это обозначение популярного среди туристов шоссе между китайской провинцией Сычуань и Тибетом.

В массовом сегменте готовится полноприводная версия популярного кроссовера UNI-S: сейчас этот автомобиль располагает только моноприводным исполнением, что отсекает часть клиентов.

Также гамму пополнит Changan CS35 MAX длиной 4540 мм, то есть новинка займёт место между CS35 Plus и CS55 Plus (Uni-S). На домашнем рынке паркетник предложен со 192-сильным 1,5-литровым турбомотором.

Наконец, российский офис китайской марки обещает привезти полноприводный бестселлер Changan CS75 PLUS четвёртого поколения: он будет крупнее предшественника и отличается переработанной внешностью.

Кроме того, Changan сертифицировал роскошный Avatr 12: китайская компания успела получить Одобрение типа транспортного средства на электрическое гран-купе.