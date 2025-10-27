Ателье Expedition Motor превратило Mercedes-Benz G-Class в открытый автомобиль

Такие ателье, как Expedition Motor Company, вдыхают новую жизнь в старые Гелендвагены, создавая эксклюзивные и недешевые экземпляры.

Их последнее творение – впечатляющий удлиненный кабриолет, который кардинально меняет концепт легенды.

Впервые компания увеличила колесную базу G-Class, чтобы с комфортом разместить на двух дополнительных сиденьях еще пару пассажиров, наслаждающихся поездкой под открытым небом.

Автомобиль, облаченный в темно-зеленый цвет, получил современные светодиодные фары, защитные бамперы и 18-дисковые колеса.

Под капотом может стоять культовый 3.0-литровый турбодизель Mercedes мощностью 275 л.с., но для тех, кто хочет большей мощи, предлагается заменить его на бензиновый двигатель GM LS3 V8, выдающий 430 «лошадей». Салон украшает роскошная коричневая кожа и ковшеобразные сиденья. Ветровое стекло можно сложить, чтобы создать еще более эффектное ощущение открытого пространства.

Стать владельцем такого уникального кабриолета можно, имея в кармане сумму в 235 000 долларов. Несмотря на ценник, превышающий стоимость нового G-AMG, спрос на эти штучные творения остается высоким.