Компания BAW возобновила сертификацию рамных внедорожников 212

Компания BAW после полугодового перерыва возобновила сертификацию в России своих рамных внедорожников BAW 212, об этом сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили".

На данный момент оформлены все бумаги, необходимые для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое позволит начать официальные продажи модели в РФ. Сейчас BAW 212 поставляются в нашу страну путем параллельного импорта напрямую с завода или со склада в Маньчжурии. На выбор покупателей доступно несколько комплектаций.

Автомобиль представлен с двумя силовыми агрегатами: двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 238 л.с. или дизельными - 170 л.с. Топовая версия Long Wind оснащена увеличенным клиренсом, внедорожными шинами, компасом, барометром и шноркелем. Стоимость внедорожника в России составляет от 3 399 000 до 3 699 000 рублей.

Колесная база BAW 212 практически идентична Land Cruiser и Prado, составляя 2860 мм. Однако кузов автомобиля компактнее: его длина - 4705 мм, ширина - 1945 мм, а высота - 1999 мм.

