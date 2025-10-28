Эра водородных технологий BMW начинается с iX5 60H xDrive

С выходом пятого поколения BMW X5 (G65), который дебютирует уже в следующем году, модель получит широкий выбор силовых установок. Однако не все версии появятся одновременно. Первыми на рынок выйдут бензиновая модификация 40 xDrive и дизельная 40d xDrive, а ближе к концу года к ним присоединится подключаемый гибрид 50e xDrive. В это же время ожидается и спортивный вариант M Performance M60e с гибридной системой, а также полностью электрическая версия 60 xDrive.

Но на этом линейка не остановится. Помимо традиционных бензина, дизеля, гибридов и электропривода, в гамму войдёт и водородная версия. Официальный старт серийного производства намечен на 2028 год, и именно она станет первым серийным автомобилем BMW на водородных топливных элементах. Её прототип уже был показан ранее — под условным названием iX5 Hydrogen, в камуфляжной окраске.

Теперь стало известно, что окончательное имя модели — iX5 60H xDrive. Индекс “xDrive” подтверждает наличие полного привода по умолчанию, а цифра “60” указывает на принадлежность к числу наиболее мощных версий. Вероятно, по позиционированию новинка окажется ниже предполагаемого iX5 M70 xDrive и возможного X5 M (G95).

Проект iX5 Hydrogen развивается в тесном сотрудничестве с Toyota, которая является одним из мировых лидеров в области водородных технологий. Машина получит топливный элемент третьего поколения, а за электрическую часть будут отвечать моторы шестого поколения BMW Gen6, дебютировавшие недавно на кроссовере iX3. Вместо массивного аккумулятора энергию для движения будет обеспечивать электрохимическая реакция в топливных ячейках, которым водород подаётся из специальных резервуаров.

Пока что подробных характеристик нет, но испытательные прототипы, созданные на базе текущего поколения X5, оснащались двумя баллонами из углепластика (CFRP), вмещающими около 6 килограммов водорода. Такой запас обеспечивает пробег до 504 километров по циклу WLTP. Серийный iX5 60H xDrive, который выйдет примерно через три года, вероятно, сможет проехать заметно дальше.

Интересно, что на горизонте маячит и шестой тип силовой установки для X5. По слухам, BMW изучает возможность возрождения системы с бензиновым «удлинителем хода» (range extender) — небольшим двигателем, работающим как генератор для подзарядки батареи. Если проект получит «зелёный свет», аналогичное решение может появиться и на следующем поколении X7 (G67). Впрочем, пока эти планы остаются неподтверждёнными официально.