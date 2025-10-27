В Новосибирске открылась выставка коллекционных машинок

Владельцы коллекционных миниатюр организовали выставку у фонтана, где горожане могут увидеть десятки машинок в масштабе 1:43 — точные копии как ретроавто, так и современных моделей. Почти все экспонаты можно приобрести.

© Bfm.ru Новосибирск

Особое внимание посетителей привлекла миниатюра автомобиля губернатора Андрея Травникова — с реальным номерным знаком, полностью совпадающим с госномером машины главы региона.

Самым дорогим экспонатом выставки стала зелёная «Волга» ГАЗ-24-02, оценённая коллекционерами в 7000 рублей. Также представлены автомобили из известных фильмов, включая легендарную «Кавказскую пленницу».

Среди экспонатов есть и модели ручной работы — например, уазик-«буханка», выполненный из картона и смолы с высокой детализацией. Его цена составляет 800 рублей.

Выставка будет работать в течение дня, а коллекционеры приглашают всех желающих познакомиться с уникальными экземплярами. Кроме того, они регулярно участвуют в ярмарке выходного дня в ДК Чкалова.