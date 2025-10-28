Для приобретения нового автомобиля отечественного производства россиянам потребуется в течение полутора лет откладывать свою зарплату. Об этом в понедельник, 27 октября, заявила доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ Москвы РЭУ имени Плеханова Ольга Тарасова.

Она отметила внушительный разброс цен на машины из-за присутствия китайских брендов на российском рынке. Тарасова взяла 1,7 миллиона рублей за среднюю цену машины и сравнила их с уровнем текущих зарплат по стране. Согласно официальной статистике, в среднем россиянин получает 100 тысяч рублей в месяц.

— Чтобы купить типовой отечественный автомобиль, потребуется сложить примерно 16–18 средних месячных зарплат — это с учетом выплаты налогов, — подчеркнула специалист.

При этом кредитный брокер Елена Молокова высказалась, что копить всю сумму, чтобы не брать кредиты, не является рабочей стратегией. По ее словам, при оформлении кредита со ставкой 18 процентов придется платить по 31 тысяче рублей в месяц в течение семи лет при стоимости автомобиля в 1,6 миллиона рублей, передает Aif.ru.

Автоэксперт Петр Баканов рассказал, что из автомобилей стоимостью до 1,5 миллиона рублей в этом году россияне могут купить машины Lada Granta, Lada Niva Travel, Lada Niva 4x4 и новую модель Lada Iskra. По словам специалиста, эти марки остаются самыми доступными на отечественном автомобильном рынке.