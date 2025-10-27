Как изменилась стоимость подержанных автомобилей Haval в РФ

На отечественном авторынке наметилась новая тенденция: после нескольких лет бурного роста популярности китайских брендов начался период падения спроса. По информации портала 110km.ru, особенно это заметно среди подержанных машин, где цены на популярные модели марок, в том числе и Haval, стали постепенно снижаться. Подтверждается это и статистическими данными: за первые три квартала 2025 года продажи новых китайских автомобилей упали на 29%.

По мнению аналитиков портала, основная причина желания расстаться с китайской иномаркой - не серьезные поломки, а общее впечатление от эксплуатации. Владельцы жалуются на перегруженные бортовые системы, сбои зимой, жесткую подвеску, слабую шумоизоляцию и некачественные материалы отделки.

Анализ объявлений показал значительное снижение цен на трехлетние модели Haval с октября 2024 по сентябрь 2025 года. Кроссовер Haval F7 подешевел на 24% - с 2,38 до 1,8 миллиона рублей. Его купеобразная версия F7x потеряла 11% стоимости, опустившись с 2,41 до 2,14 миллиона рублей. Haval Jolion подешевел на 20%, упав с 2,01 до 1,6 миллиона рублей.

Другие популярные модели марки также не остались в стороне. Цена кроссовера Haval Dargo снизилась на 21% - с 2,78 до 2,19 миллиона рублей. Наиболее заметное падение произошло с флагманским рамным внедорожником Haval H9. Его стоимость рухнула на 30% - с 3,25 до 2,29 миллиона рублей. Эксперты связывают это с выходом на рынок новой модели, которая делает трехлетний автомобиль устаревшим.

В результате медианная потеря в стоимости популярных моделей Haval с пробегом за год составила от 11% до 30%. Эксперты отмечают, что это связано не только с избытком предложений на вторичном рынке, но и с изменением предпочтений потребителей. Впрочем, интерес к марке не пропадает, и, по данным агентства "Автостат", Jolion стал абсолютным лидером в сегменте SUV в первой половине 2025 года.

