Не грозит разорением: Новая Niva Travel будет дешевле прежней в обслуживании

АвтоВАЗ подсчитал стоимость планового техобслуживания Lada Niva Travel с новым силовым агрегатом на 1,8 литра. По данным компании, при прохождении пяти ТО можно сэкономить более 6 тысяч рублей. Кроме того, затраты на горючее по сравнению с дорестайлинговой моделью также обойдутся дешевле.

Согласно расчетам, обслуживание Niva Travel с двигателем на 90 л.с. будет доступней почти на каждом плановом визите в сервис, кроме последнего. Это связано с изменением графика технического обслуживания. "Нулевое" ТО теперь проводится на пробеге 2 тысячи километров. Раньше ТО-1 делали через 10 тысяч километров, а теперь - через 15 тысяч. В дальнейшем интервал остается прежним - 15 тысяч километров.

Дорестайлинговая версия внедорожника потребляет около 10,2 литра. В обновленной машине этот показатель снизился до 9,9 литра. В результате при пробеге в 60 тысяч километров расходы на бензин сократятся на 10%.

Продажи обновленного автомобиля начнутся до конца года, тогда же будут объявлены цены на модель.

Напомним, "РГ" уже протестировала Lada Niva Travel с новым двигателем.