В Москве заметили довольную собаку-пассажира

В Москве очевидцы сняли на видео собаку, которая ехала на пассажирском сиденье автомобиля, наполовину высунувшись в окно. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

© Газета.Ru

«Крутизне этого пассажира в Лефортово можно позавидовать», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что собака сидит на переднем сиденье автомобиля, занимая своим телом проем окна. Животное подставило голову под набегающий поток воздуха и выглядит довольным.

Перевозка животных в автомобиле приравнивается к перевозке грузов. В соответствии со статьей 23.3 Правил дорожного движения и ГОСТом на обзорность с места водителя транспортных средств, груз не должен закрывать обзор водителю в лобовое стекло и передние боковые стекла, в том числе перекрывать боковые заркала.

Ранее под Саратовом сняли на видео крупных животных, вынудивших водителей ехать через сплошную.