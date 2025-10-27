Изменилась стоимость кроссовера «Москвич 3» с ручным управлением

Рост цен добрался до спецверсии «Москвич 3» для маломобильных россиян. В конце октября автомобиль в версии РУ, оснащённой системой ручного управления, стал стоить на 49 тысяч рублей больше. Ранее такая же корректировка коснулась и стандартные комплектации этой модели. Теперь же обновлённая цена в 2 035 000 рублей распространилась и на адаптированную модификацию.

Автомобиль с ручным управлением появился в продаже в мае этого года. Его главная особенность — специальный рычаг, соединённый с педалями тормоза и акселератора с помощью системы тяг и тросов. Чтобы увеличить скорость, водитель тянет рычаг на себя, а для торможения — отталкивает его от себя.

Машина предлагается в единственной комплектации — «Стандарт плюс». Она оснащена полуторалитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 136 лошадиных сил и вариатором.

Автомобиль имеет две подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, систему климат-контроля, камеру парковки, галогеновые фары головного света, мультимедийный комплекс с дисплеем на 10,25 дюймов и акустической системой из шести динамиков, а также панорамную крышу с электроприводом.

Производство этого социально значимого кроссовера было запущено в декабре прошлого года. Производитель подчёркивает его уникальность — монтаж системы ручного управления происходит прямо на конвейере, а не в сторонних ателье уже после выпуска автомобиля, пишут «Автоновости дня».