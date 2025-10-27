Прошла презентация флагманского внедорожника Exeed ET8

Exeed в рамках международной конференции марки презентовал новый полноразмерный внедорожник ET8.

Автомобиль отличается внушительным внешним видом, трехрядным салоном и гибридной силовой установкой мощностью 469 лошадиных сил. Компания планирует адаптировать новинку к российским климатическим условиям и запустить ее продажи в нашей стране во второй половине 2026 года, сообщила пресс-служба китайской марки.

Габариты внедорожника составляют 5205x1998x1800 миллиметров, колесная база - 3120 миллиметров. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, включающей 156-сильный двигатель объемом 1,5 литра и два электромотора мощностью 469 лошадиных сил. Общий запас хода составляет 1400 километров.

В базовое оснащение ET8 входит медиасистема с 30-дюймовым дисплеем на передней панели и потолочным экраном на 17,3 дюйма, а также 23 динамика. Все три ряда сидений оборудованы электрорегулировками и подогревом, а одно из кресел второго ряда оснащено вентиляцией, массажем и режимом релаксации.

Кроме того, у машины есть климат-контроль с ароматизатором, панорамная крыша площадью 2,6 квадратных метра, холодильник и многоцветная атмосферная подсветка. Салон отделан кожей наппа, алькантарой и алюминием.

