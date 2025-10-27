Каким будет новый Mercedes-Benz S-класса

Недавно Mercedes-Benz представит концепт большого купе, стилистика которого найдёт своё отражение в будущих серийных моделях марки. Одной из них станет следующее поколение представительского седана S-Klasse, и мы представили, что из этого может получиться.

Официальная история S-класса началась в 1972 году, когда дебютировал седан с заводским индексом W116. Сегодня производится уже седьмое поколение модели, премьера которого состоялась в начале осени 2020 года. В скором времени ожидается появление рестайлинговой модели, рендеры которой мы публиковали ещё в прошлом году. Теперь же мы решили заглянуть чуть дальше и представить, каким может быть седан восьмого поколения.

А поводом для этого стал эффектный концепт Vision Iconic, который был продемонстрирован пару недель назад. Его облик явно вдохновлён классическими моделями компании, среди которых один из предвестников S-класса с заводским индексом W111 и легендарное купе 300SL середины 50-х годов. У первого позаимствована растянутая во всю высоту передней части объёмная решётка радиатора, у второго — характерная зауженная форма кормы с узкими горизонтальными фонарями. Кстати, выполненная в похожем стиле решётка радиатора ранее была применена на серийном кроссовере GLC with EQ Technology.

Про технические особенности следующего поколения говорить пока рано, ожидается лишь, что оно будет полностью электрическим и не заменит, а дополнит традиционную модель. Нынешний же S-класс с заводским индексом W223 построен на модульной платформе MRA, которую используют все модели компании с классической компоновкой. После рестайлинга он наверняка сохранит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, при этом можно ожидать появление новых гибридных версий.

Премьера нового поколения S-класса с электрической силовой установкой намечена на 2028 год. Между тем, ранее в этом месяце мы выясняли, стоит ли покупать Mercedes-Benz S-класса в кузове W140 с пробегом.