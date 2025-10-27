В Россию привезли первые внедорожники M-Hero 817

В российской продаже появились внедорожники M-Hero 817. Как стало известно редакции Quto, новинку предлагает крупный дилер, торгующий китайскими автомобилями. M-Hero M817 лишь немного компактнее, чем фламанский 917: его длина — 5100 мм, ширина — 1998 мм, а высота — 1899 мм (для сравнения, аналогичные показатели старшей модели — 5066, 2080 и 1934 мм, соответственно).

Технически внедорожник представляет собой подзаряжаемый гибрид, чья силовая установка построена вокруг 186-сильного бензинового турбомотора объёмом 1,5 литра. Совокупная мощность двух электрических двигателей составляет 550 сил.

Ёмкости литий-железо-фосфатной батареи — это 32 кВт⋅ч — хватает, чтобы преодолеть 140 км пробега на чистом электричестве. А вот общая «дальнобойность» — 1300 км (по китайскому циклу CLTC).

В топовой версии за 7 200 000 рублей имеются матричные фары, отделка салона кожей наппа, доводчики всех дверей, 18 динамиков аудиосистемы Dynaudio, плюс полный набор электронных ассистентов.

Продолжают список стальная защита днища, холодильник, пневматическая подвеска, адаптивные амортизаторы массаж. Можно выбрать городскую версию или внедорожную, которые отличаются обвесом.

Кстати, топовый M-Hero 917 выделяется брутальными формами, а технические характеристики впечатляют запредельными значениями. Но модель не стала героем соцсетей и завсегдатаем светской хроники. Почему?