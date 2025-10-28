Alpine A390 готовится к старту продаж: цены ниже, чем у Porsche Macan

Французская марка Alpine, принадлежащая Renault Group, объявила цены на свой первый электрический кроссовер A390: во Франции он будет стоить от 67 500 евро, приём заказов начнётся 4 ноября.

Премьера Alpine A390 состоялась в мае этого года, он построен на общекорпоративной электромобильной платформе AmpR Medium, в прошлом известной как CMF-EV. Габаритная длина Alpine A390 — 4615 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1532 мм, колёсная база — 2708 мм, дорожный просвет — 152 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная. Минимальная снаряженная масса — 2121 кг, развесовка — 49/51 в пользу задней оси.

Полный привод у Alpine A390 есть «базе», причём силовая установка трёхмоторная (один мотор на передней оси, два на задней): на младшей версии GT она выдаёт 400 л.с. и 650 Нм (4,8 с до «сотни», 200 км/ч), на старшей версии GTS — 470 л.с. и 824 Нм (3,9 с до «сотни», 220 км/ч). Обе версии оснащены 400-вольтовой батареей производства французской фирмы Verkor, ёмкость — 89 кВт·ч, запас хода на одной зарядке у версии GT — 555 км по циклу WLTP, у версии GTS — 520 км. Максимальная мощность зарядки батареи постоянным током — 190 кВт, пополнить на ней заряд с 15% до 80% можно менее чем за 25 минут.

К особенностям версии GTS относятся более мощные передние дисковые тормоза с 6-поршневыми суппортами и 21-дюймовые колёса (у версии GT — 20-дюймовые), при этом для версии GT более крупные колёса доступны в виде опции, а на версию GTS можно поставить 20-дюймовые ради увеличения запаса хода.

Многие элементы салона у Alpine A390 позаимствованы у соплатформенных Renault Megane E-Tech и Renault Scenic, в том числе угловатая передняя панель с 12,3-дюймовым приборным и 12-дюймовым мультимедийным экранами, но материалы отделки у Alpine побогаче, передние кресла — от Sabelt, штатная аудиосистема с 13 динамиками — от Devialet. Объём багажника — 532 л.

Alpine A390 GT будет доступен для заказа 4 ноября, но только для тех, кто успел оформить Première Pass, дающий право приоритетной покупки, а для всех желающих книга заказов откроется 18 ноября. Версия GTS появится в продаже только в начале 2026 года, но цены уже объявлены: Alpine A390 GT стоит во Франции от 67 500 евро, включая налоги, Alpine A390 GTS — от 78 000 евро.

Для сравнения скажем, что электрический Porsche Macan, который считается главным конкурентом Alpine A390, стоит во Франции от 82 959 евро за базовую одномоторную версию с задним приводом (340 л.с., 5,7 с до «сотни», 220 км/ч), а двухмоторный полноприводный Macan 4 (408 л.с., 5,2 с до «сотни», 220 км/ч) обойдётся минимум в 86 800 евро. Двухмоторный полноприводный кроссовер Tesla Model Y (514 л.с, 4,8 с до «сотни», 201 км/ч) стоит во Франции от 52 990 евро.

Добавим, что за первые три квартала этого года марка Alpine, по данным Renault Group, продала 7394 автомобиля (+121% по сравнению с АППГ), причём основной объём продаж пришёлся на электрический хот-хэтч Alpine A290 (5578 шт.). Среднемоторное бензиновое купе Alpine A110 будет снято с производства летом следующего года, ему на смену придёт одноимённый электрический спорткар, у которого однако, возможно, тоже появятся версии с ДВС.