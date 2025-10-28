Власти Петербурга усиливают меры по обеспечению безопасности на дорогах

В Санкт-Петербурге усиливают меры по обеспечению безопасности на дорогах: власти планируют увеличить количество комплексов фотовидеофиксации и расширить полномочия контролирующих органов. Теперь Комитет по транспорту координирует размещение мобильных и стационарных камер, а также занимается их техническим обеспечением совместно с дорожными и парковочными службами, рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров.

© Вечерняя Москва

По его словам, основная задача — выявление нарушений правил дорожного движения и снижение количества ДТП. Камеры уже установлены на 1735 участках города, а программа по их дальнейшему расширению разработана до 2028 года.

Отдельное направление работы — контроль за оплатой проезда по платным дорогам. На участке Широтной магистрали скоростного движения установлены видеокамеры, фиксирующие всех проезжающих. Платный участок оборудован информационными щитами, предупреждающими водителей о необходимости оплатить проезд, а при наличии транспондера средства списываются автоматически. В случае неоплаты последствия — штрафы в размере трех тысяч рублей, которые можно оплатить со скидкой или без.

В городе также ведется работа по борьбе с брошенными и разукомплектованными автомобилями. На данный момент ведомство может забрать такие машины на штрафстоянку по заявке районных администраций, а позже — искать владельцев и, при необходимости, утилизировать или продавать автомобили. В случае нарушения правил парковки водители могут обратиться с жалобой через портал «Госуслуги» или почту.

Комитет по транспорту также ведет работу по пресечению попыток обмана видеокамер, например, закрывания номеров. Аварийных и нарушающих правила водителей ожидает строгий контроль — все фиксируется, и нарушения выявляются в круглосуточном режиме.

В целом, цель власти — повысить культуру вождения и снизить число аварий, при этом не исключая добавление новых комплексов видеонаблюдения при наличии финансирования, заключил Гончаров в беседе с изданием «Петербургский дневник».

Правительство Санкт-Петербурга направило в Законодательное собрание проект бюджета на 2026–2028 годы, предусматривающий значительные инвестиции в развитие транспорта и социальной сферы. Доходная часть бюджета на следующий год планируется на уровне 1,45 триллиона рублей, а расходы достигнут отметки в 1,642 триллиона рублей.