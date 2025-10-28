В РФ начались продажи кроссовера Nordcross 001 на базе Lynk & Co

Один из дилерских центров в России объявил о начале продаж семиместного кроссовера Nordcross 001, являющегося перелицованной копией Lynk & Co 09. Хотя стартовая цена пока официально не объявлена, она составит 5 990 000 рублей, уточняют "Китайские автомобили".

Габариты автомобиля составляют: длина - 5042 мм, ширина - 1977 мм, высота - 1780 мм. Он построен на основе смежной с Volvo XC90 платформы SPA. Под капотом установлен 2-литровый двигатель мощностью 258 л.с., работающий в связке с 48-вольтовым стартером-генератором. Машина оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

На кроссовер распространяется официальная гарантия сроком 3 года или 100 тысяч километров.

Nordcross - специально созданный для России автомобильный бренд. Сборка машин налажена на заводе в северной провинции Китая под названием Хэйлунцзян.

