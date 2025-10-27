Гаишники Москвы объявили облавы на пешеходов

ГИБДД Москвы объявила рейд на пешеходов-нарушителей. В столичном управлении Госавтоинспекции объявили о проведении профилактического мероприятия «Пешеход». Уточняется, что в ходе рейда инспекторы будут ловить не только водителей, которые не предоставляют преимущество на «зебре», но также самих пешеходов, перебегающих дорогу где попало.

Само мероприятие, как ожидается, будет проходить только один день, 28 октября 2025 года. Во время проведения мероприятия, гаишники будут контролировать соблюдение ПДД как водителями, так и пешеходами.

«В рамках рейда дорожные полицейские проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам дорожной безопасности при переходе проезжей части, а также норм поведения в жилой зоне и на дворовых территориях», — говорится в сообщении ведомства.

Тем временем Верховный суд России признал законными «письма счастья» за превышение скорости с дорожных камер, которые установлены на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. Решение было принято в ходе рассмотрения дела компании из Воронежской области, получившей для штрафа с разницей в 22 секунды.