Volkswagen больше не выдерживает конкуренции, поэтому ему необходимо либо перевозить производство в США или Китай, либо сохранить себя как бренд премиум-автомобилей, иначе он не выживет, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.

Volkswagen планирует приостановить выпуск ряда моделей из-за дефицита чипов. Мера затронет автомобили моделей Golf и Tiguan. Дефицит чипов возник из-за неопределенной ситуации вокруг компании-производителя Nexperia. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники. Ломанов не удивился таким переменам.

«Во-первых, у самого Volkswagen уже давно очень серьезные проблемы. Среди немецкой тройки (Mercedes, BMW, Volkswagen) их падение самое откровенное. Во-вторых, отказ от моделей Golf и Tiguan логичен. Golf сейчас — не самый удобный автомобиль. Весь мир переключился на кроссоверы. И хэтчбэки, которые раньше любили в Европе, уже не пользуются такой популярностью. При этом это продукт, который требует большого количества электроники и производственных мощностей. С Tiguan ситуация хуже, потому что это бестселлер для компании Volkswagen. На нем были заработаны гигантские деньги, но компания не вытягивает его. Здесь давят китайские производители кроссоверов, которые выпускают автомобили с гораздо большим оснащением и существенно дешевле по ценнику для потребителя», — указал он.

Немецкий автогигант Volkswagen оказался не в простом положении не только из-за сокращения выпуска двух моделей, но и из-за того, что у компании нет денег на стабильную работу. В 2026-м году ей необходимо найти лишние 11 миллиардов евро для финансирования заводов, утверждает Bild. Ломанов предсказал изменения в политике компании, чтобы остаться на плаву.

«Я думаю, что Tiguan и Golf — это первые ласточки. Дальше будет больше проблем, потому что не секрет, что немецким компаниям явно придется переносить производство из Европы либо в третьи страны, либо в Америку. Безусловно, у “немцев” остался шанс на выживание. Здесь судьба будет такой же как и у Land Rover. Если раньше это были машины средней доступности, то потом стало понятно, что им придется уйти глубоко в премиум-сегмент. Сегодня они делают фактически штучные автомобили. Такой, скорее всего, и будет судьба немецких компаний. Они сократят производство, чтобы спасти бренды», — предположил он.

