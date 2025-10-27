Владельцы Tesla Cybertruck стали жаловаться на странные надписи на кузове
Некоторые владельцы Tesla Cybertruck были уверены, что стали жертвами вандалов, когда на их автомобилях появлялись странные надписи, видимые только на мокрой поверхности. Однако, как пишут СМИ, это «лишь» заводской дефект.
Один из владельцев опубликовал сообщение в соцсетях, интересуясь, как удалить гидрохромную краску, и поделился фотографиями «невидимых» надписей. Другие владельцы подтвердили, что сталкивались с такой же проблемой.
После обращения в сервис Tesla выяснилось, что источник надписей — остатки защитной плёнки, нанесённой на заводе. Для устранения дефекта компания полностью заменила деталь.
СМИ вспомнили, что с момента начала производства Cybertruck два года назад, у модели было около десятка отзывов по безопасности, а также множество других дефектов. Но компания пока что не собирается забрасывать серию. Даже ходят слухи о более компактной модели.