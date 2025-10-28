Когда россияне переобувают автомобили на самом деле

Около трети россиян устанавливают на автомобили зимние шины вместо летних, когда среднесуточная температура опускается ниже 7 градусов по Цельсию. При этом четверть автомобилистов переобувают машины только после первых заморозков. Об этом сообщает Авто Mail со ссылкой на результаты проведенного опроса автомобилистов.

© Антон Денисов/РИА «Новости»

«Большинство опрошенных Авто Mail водителей (31%) рассказали, что меняют шины на зимние, когда среднесуточная температура на улице не превышает 7 градусов. Вторым по популярности ответом (27%) стал «При первых заморозках ночью». Также 11% респондентов ответили, что едут в шиномонтаж только тогда, когда днем на улице устанавливается «минус», — отмечается в сообщении.

Еще 10% респондентов признались, что устанавливают зимние шины на свои автомобили задолго до заморозков. По 8% опрошенных сообщили, что едут в шиномонтаж после первого снегопада или «когда придется». О том, что меняют шины в соответствии с законом, рассказали 2% автомобилистов, а 3% вовсе не меняют шины в зависимости от сезона.

Большинство опрошенных россиян (63%) сообщили, что для зимней эксплуатации авто предпочитают шипованные зимние шины, на любителей фрикционных шин пришлось 32%. При этом 78% автомобилистов признались, что в нынешнем сезоне не планируют покупать новый комплект шин на зиму.

