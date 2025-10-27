Владельцы Tesla сообщают о проблемах с зарядкой

Поступает множество жалоб на то, что автомобили Tesla перестают распознавать аккумуляторную батарею. Вместо штатной зарядки на дисплеях появляются системные уведомления. Среди них — предупреждения о невозможности пополнения заряда по причине «достижения максимального лимита», а также ряд других схожих по смыслу сообщений об ошибках. Предприниматель и основатель Moscow Tesla Club, который поставляет и обслуживает электромобили, Алексей Еремчук отрицает существование такой проблемы:

Алексей Еремчук, предприниматель и основатель Moscow Tesla Club

«За последние пару недель ни одного клиента в наш сервис не обратилось с тем, что Tesla перестали заряжаться. Более того, у нас в офисе на компании три Tesla было и вчера, и позавчера, они все заряжались, не было такого сбоя. На форумах тоже ничего не слышно, поэтому я могу только предположить, что возможно это Tesla была в аварии в Америке, на страховом аукционе ее купили, и там может быть что угодно, поэтому не могу подтвердить, что есть такая проблема. Да и Tesla обычно на опережение всегда пишет, если есть отзыв или есть какая-то проблема, например, скачайте новое ПО, чтобы избавиться от каких-то проблем, а тут таких сообщений от Tesla не было. Tesla — достаточно надежный автомобиль, узлы, агрегаты очень надежные, и Tesla в этом плане очень консервативная, но по-прежнему Model S, Model X выпускает на той же базе, что и в первый год, это база Mercedes V211, кузов, то есть там очень надежное шасси, пневмоподвеска. Конечно, болячки были, особенно первые годы — 2013-2014 годы. Ну, понятно, что за все это время они все устранили в тех же кузовах, только с рестайлингом выпускает автомобиль. Нет каких-то серьезных проблем».

Эксперты отмечают, что проблема может быть вызвана неисправностями в цепи контактов для зарядки, сбоями в работе электронных систем или же повреждением всего зарядного модуля в сборе. Комментирует ведущий телеканала «Авто плюс», автоэксперт Павел Федоров:

Павел Федоров, ведущий телеканала «Авто плюс», автоэксперт

«Проблема неприятная, и, к сожалению, это одна из черт современных машин, которые всегда находятся подключенными, которые обновляются по воздуху, прошивки приходят свежие, ну как с телефонами, аналогия такая же. Поскольку у нас Tesla официально не представлена, то здесь надежда только на какие-то комьюнити, которые с этими машинами плотно работают. По крайней мере, сообщают владельцы, что проблема возникает, во-первых, после обновления, во-вторых, при быстрой зарядке, если использовать медленную зарядку, которая, конечно, многим не так актуальна, то проблем никаких вроде как нет. Быстрая важна, чтобы в городе быстро зарядиться и доехать, куда тебе нужно, в этом большое преимущество, у тебя не всегда есть 8-12 часов, чтобы оставить машину и утром на ней поехать. Учитывая, что сейчас еще наступает зима, когда зарядки как раз более нужны, потому что заряда хватает на меньшее количество километров, я думаю, что какой-то ответ пользователи найдут, по крайней мере, обновления выходят довольно часто, их можно откатывать. Та ситуация, которая происходила, зависит от типа разъема. То есть это связано с конкретной зарядной инфраструктурой и с конкретными автомобилями: быстрые зарядки не видят, медленные зарядки видят. Напомню, что изначально у Tesla были вообще свои собственные зарядки для этих автомобилей, они были бесплатные, но сейчас, естественно, зарядки самых разных производителей. Вопросы зарядок с электромобилем периодически возникают, китайские зарядки, китайские электромобили не всегда дружат между собой. Нужно прописывать отдельным образом. Компания Tesla проблемы российских владельцев решать точно не будет, потому что официально здесь этих машин нет, и нет поддержки. Для них это единичный случай при объемах продаж, и количество автомобилей в России все-таки ничтожно мало для того, чтобы этим кто-то серьезно озаботился, сами наши владельцы будут эту проблему здесь каким-то образом решать».

Эксперты говорят, что последние годы Tesla теряет популярность. По итогам августа этого года доля бренда на рынке сократилась до 38%. Значимой поддержки государства по сравнению с китайскими электрокарами нет, и внутри США, как ожидается, продажи будут снижаться.