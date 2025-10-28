Немецкий депутат объяснил, почему Porsche достиг дна

Ставка компании Porsche на электромобили обернулись фиаско, при этом милитаризация немецкой экономики грозит концом немецкого промышленного чуда, заявил в интервью НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.

Ранее сообщалось, что операционная прибыль германского автоконцерна Porsche упала за три квартала 2025 года на 96,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании назвали этот год «низшей точкой», после которого пообещали заметное улучшение. Зингер объяснил, в чем проблемы Porsche.

«Прежде всего, Porsche сделала стратегическую ошибку, поставив всё на электромобили — в тот момент, когда ни технология, ни рынок ещё готовы. Аккумуляторы по-прежнему слишком дорогие, зарядная инфраструктура в Германии недостаточная, а запас хода даже у мощных моделей не удовлетворяет клиентов. Компании, которые продолжают предлагать бензиновые и дизельные модели, как, например, BMW, чувствуют себя на рынке значительно лучше. Но основная проблема глубже — это результат катастрофической энергетической и санкционной политики Германии. Цены на электричество выросли до рекордных уровней, себестоимость производства взлетела, а дешёвый российский газ заменён дорогим американским топливом. В таких условиях выпускать конкурентоспособные автомобили становится практически невозможно», - разъяснил депутат.

По его словам, в ФРГ звучат лозунги о милитаризации экономики, что чревато крахом и автопрома, и промышленности в целом.

«К сожалению, тенденция очевидна: немецкий автопром утрачивает основу своего успеха — доступную энергию, стабильное производство и широкий рынок. Это прямое следствие идеологизированной политики Берлина. Особенно тревожно, что вместо восстановления промышленности правительство сегодня делает ставку на милитаризацию экономики. Мы слышим лозунги о том, что Германия должна стать «боеспособной» — не просто обороноспособной, а именно «военным образом готовой». Теперь некоторые концерны готовы переориентировать часть своих мощностей на военное производство, потому что в гражданской сфере прибыли больше нет. Это страшный симптом: страна, которая раньше ассоциировалась с передовыми автомобилями и машиностроением, теперь превращается в поставщика оружия. Если политика не изменится, это будет концом немецкого промышленного чуда», - предупредил собеседник НСН.

Автоэксперт Андрей Ломанов ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Volkswagen не выдерживает конкуренцию, поэтому ему надо либо уходить в премиум-сегмент, либо переносить производство в США или Китай.