Британец случайно купил автохлам, который оказался уникальным. Житель Великобритании приобрёл на одной из онлайн-площадок подержанный 20-летний внедорожник Range Rover с большим пробегом и облезающей краской. Предполагалось, что «убитый» автомобиль будет восстановлен и недорого продан, однако более внимательное изучение истории машины показало, что она является уникальной и на продаже можно разбогатеть.

Речь идёт о Range Rover SE 3.6 TDV8 Diesel 2007 года выпуска с пробегом 126 000 миль (примерно 203 000 км), приобретённый весной 2024 года на аукционе.

В ходе реставрации британец обратил внимание на необычные штампы в сервисной книжке, после чего начал более внимательно изучать историю машины. Так, «пробив» номер шасси и VIN внедорожника, покупатель понял, что первым владельцем автомобиля была королева Англии Елизавета II.

Из имеющихся записей следует, что автомобиль был поставлен подразделением Land Rover Special Vehicles в королевское поместье по контракту №43086. От стандартных машин его отличает наличие поручней для облегчения посадки и высадки, а также отсек для собак в багажном отделении. Впрочем, на данный момент не сохранился ни один элемент, но остались монтажные отверстия.

Позднее Range Rover был продан в Испанию, где в течение более чем 10 лет числился «тоталем» у страховщиков, в том числе из-за частично обгоревшей на солнце краски и полностью испорченной проводки. При этом информации о ДТП нет, предположительно, проблемы были связаны исключительно с дефектами оборудования.

По предварительным данным, от восстановления королевского автомобиля. Однако он намерен продать внедорожник через аукционный дом Iconic Auctioneers, эксперты которого подтвердили королевскую историю Range Rover. Например, был обнаружен архивный снимок Елизаветы II за рулём на Королевском конном шоу в Виндзоре. Предполагается, что внедорожник будет пущен с молотка, а владелец надеется выручить за него не менее 60 тысяч фунтов (примерно 6,4 млн рублей).