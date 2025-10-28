Больше мощности для классикаи: Toyota снабдила Land Cruiser J60 современным V6

Легендарный внедорожник из 1980-х обрёл новое сердце, оно подарено и аккуратно имплантировано в него самой компанией Toyota, в результате чего получился Toyota Turbo Trail Cruiser — он станет одним из экспонатов ближайшего тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе (США), которое пройдёт с 4 по 7 ноября.

© Колеса.ру

Toyota Turbo Trail Cruiser — это своего рода заводской рестомод, но японская компания справедливо отмечает, что её подход к созданию такого рода машин отличается от общепринятого: модернизирована не машина целиком, а только силовой агрегат, да и тот лишь в части двигателя — оригинальная 5-ступенчатая «механика» сохранена, равно как и все прочие детали трансмиссии. Есть ещё кое-какие мелкие доработки, но они сделан так, чтобы полностью сохранить оригинальный кузов и техническую эстетику Land Cruiser J60, запущенного в производство в 1980 году и продержавшегося в строю до 1992 года включительно.

В стоке Toyota Land Cruiser J60 оснащался различными вариантами рядного 6-цилиндрового бензинового двигателя, были также рядные дизели — 4- и 6-цилиндровые. Бензиновые двигатели в стоке выдавали порядка 140 л.с., что по современным меркам маловато, вот Toyota и решилась на свап, чтобы сделать интересный экземпляр Land Cruiser J60 к очередному тюнинг-шоу SEMA.

В качестве нового двигателя был выбран 3,4-литровый бензиновый V6 серии V35A c двумя турбокомпрессорами, что ставится на современный Toyota Land Cruiser 300, большой американский внедорожник Toyota Sequoia и родственный пикап Toyota Tundra, его максимальная отдача — 394 л.с. и 650 Нм. Для установки V6 были сделаны новые опоры, новый поддон картера, совместимый с шасси J60, переходник для стыковки с 5-ступенчатой МКП, модифицированы система охлаждения и электрика. Вдобавок классический внедорожник получил новую систему выхлопа с более ярким звуком. Моторный щит и силовая структура кузова остались нетронутыми.

Шасси с рессорной подвеской осталось стоковым, но оно доведено до идеального состояния, дорожный просвет увеличен на 4 мм, установлены современные «зубастые» 35-дюймовые шины. Кузов окрашен в оригинальный серебристый цвет Toyota Silver 147 производства PPG из палитры 1986 года. Шильдик turbo на багажной двери выполнен в классическом стиле.

Салон остался, в сущности, стоковым и выглядит так, словно машина только что сошла с конвейера. Из нового оборудования здесь есть только современная аудиосистема JBL и мультимедийный сенсорный экран, прикрученный к угловатой передней панели справа от центральных воздуховодов. Разработчики сознательно не экспериментировали с новой отделкой, чтобы сохранить максимально аутентичную атмосферу классического внедорожника.

Toyota Turbo Trail Cruiser сделан в единственном экземпляре, чтобы лишний раз продемонстрировать уважение компании Toyota к своей истории и обеспечить максимальный спектр впечатлений посетителям выставки SEMA, где японская компания представит более двух десятков различных проектов. Специализированные тюнинг-ателье, разумеется, могут повторить заводской эксперимент с J60 и выпускать свои конверсии в стиле Toyota Turbo Trail Cruiser небольшими партиями.