Компания GAC слегка модернизировала компактный паркетник GS3. Единственная значимая обновка досталась лишь топ-версии: у такой пятидверки появился более крупный тачскрин мультимедиа. Зато в других комплектациях улучшено оснащение.

Паркетник Trumpchi GS3 второго поколения (марку Trumpchi используют только в Китае) концерн GAC вывел на домашний рынок в 2023 году. Суперхитом пятидверка длиной 4,4 метра на родине не стала, но продажи все-таки растут: по данным BestSellingCarsBlog, с января по сентябрь 2025-го в Китае реализовано примерно 49 000 экземпляров, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. И вот в КНР запущен кроссовер нового, 2026 модельного года.

Внешность реформы не затронули. Впрочем, у GAC Trumpchi GS3 до сих пор современный и довольно эффектный облик: кроссовер имеет многочисленные острые «грани» и мудреную оптику. «Простые» версии предложены с традиционными ручками дверей, у более дорогих вариантов они выдвижные. Для модели предусмотрены 17- или 18-дюймовые колеса. Начиная с весны текущего года для GS3 на родине можно выбрать два варианта радиаторной решетки, и этот выбор сохранился: спереди могут быть вертикальные плашки или горизонтальные «штрихи».

Виртуальная приборка на 7 дюймов идет уже в базе (прежде у самого дешевого паркетника были аналоговые приборы и экранчик диагональю 3,5 дюйма). Базовый GAC Trumpchi GS3 все так же доступен с тачскрином мультимедиа-системы диагональю 10,25 дюйма, в «средней» комплектации по-прежнему установлен экран на 12,3 дюйма. А вот топ-версия получила новый планшет диагональю 14,6 дюйма, плюс у мультимедиа улучшено голосовое управление. У самого дорогого кроссовера также есть продвинутый парковочный ассистент: этот комплекс включает, в том числе, функцию дистанционной парковки и систему экстренного торможения при движении задним ходом.

Техника прежняя. GS3 оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 177 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

В Китае GAC Trumpchi GS3 2026 модельного года без учета акций стоит 79 800 – 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 883 000 – 1 104 000 рублей по актуальному курсу.

В России GAC GS3 тоже представлен, у нас кроссовер продают со 170-сильным турбомотором 1.5 и 7DCT, цена без учета спецпредложений стартует с отметки 2 449 000 рублей. Доберется ли до нас паркетник с новым планшетом – информации пока нет.