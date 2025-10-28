Когда грузовики МАЗ получат современные кабины

Минский автозавод готов начать выпуск кабин нового поколения. О планах компании рассказал главный технолог ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» — начальник управления главного технолога Сергей Славников.

Как сообщил представитель компании, сейчас предприятие находится на стадии активной предпроектной подготовки производства новой кабины: её первыми примерят трёхосные седельные тягачи МАЗ-6432 (на фото).

В данный момент специалистами создана конструкторская документация, а также подготовлен бизнес-план, который теперь должны утвердить национальное Министерство промышленности и другие государственных организации.

«В следующем году рассчитываем заняться выбором проектной организации, а во второй половине 2026-го — строительством [производства кабин]», — отметил Сергей Славников.

Важно добавить, что Минский автозавод не имеет действительно современного кабинного модуля, а у марки КамАЗ такой есть — это локализованная кабина, предоставленная концерном Daimler.

Между тем, на улицах Минска начинают испытывать новое поколение грузовиков МАЗ: перспективная новинка поработает мусоровозом.