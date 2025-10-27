Премиальный китайский минивэн HQ9 подешевел для россиян

Hongqi удешевил роскошный минивэн HQ9 в России. Китайский производитель премиальных машин объявил о существенном снижении цен на свой флагманский минивэн HQ9 для российских покупателей. Сумма варьируется от 391 тысячи до 791 тысячи рублей в зависимости от комплектации.

© Hongqi

Так, базовая версия под названием Deluxe теперь при покупке обойдётся в 6 299 000 рублей, что на 391 тысячу меньше, чем раньше. Наибольшую выгоду получат приобретатели топовой Executive. Её цена уменьшилась сразу на 791 тысячу, и теперь этот вариант можно приобрести за 6 899 000 рублей, пишут «Автоновости дня».

Уже в базовой комплектации производитель предлагает обширный список оснащения. В него входят полный светодиодный свет, камеры кругового обзора, панорамная стеклянная крыша, подогрев и вентиляция сидений, а также трёхзонный климат-контроль. Пассажиры второго ряда могут наслаждаться функцией массажа кресел, а система ионизации и ароматизации поддерживает в салоне приятную атмосферу.

Комплектация Executive добавляет ещё больше комфорта. Она включает шумоизоляционные стёкла для второго ряда, «умную» систему управления дальним светом, подогрев рулевого колеса и зеркало заднего вида с видеотрансляцией. Функция массажа в креслах здесь расширена опцией «горячие камни», также появляется беспроводная зарядка для пассажиров и технология активного подавления шума, которая делает поездку ещё тише.

Минивэн имеет двухлитровый четырёхцилиндровый бензиновый турбодвигатель мощностью 245 лошадиных сил. Его работу поддерживает 48-вольтная гибридная система, задача которой — помогать при разгоне и сокращать потребление топлива. Мощность на колёса передаётся через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. По данным производителя, HQ9 в среднем расходует 8,8 литра бензина на 100 километров пути.