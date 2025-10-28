Перечислены самые недорогие пикапы на российском рынке

Автолюбителям назвали самые доступные новые пикапы в России. Несмотря на снижение спроса, эти машины интересны покупателям в нашей стране. Эксперты портала «Автоновости дня» изучили актуальные предложения и представили обзор самых бюджетных моделей этого класса.

© Quto.ru

Лидером по доступности в нашей стране остаётся УАЗ «Пикап» по цене от 1 860 000 рублей. Он оснащён бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил, механической пятиступенчатой коробкой передач и полным приводом. Дорожный просвет — 210 миллиметров. За дополнительные 54 тысячи рублей машину дооснастят кондиционером.

За 2 299 999 рублей можно приобрести отечественный AmberTruck Work. Он комплектуется 2,5-литровым турбодизелем, пятиступенчатой «механикой» и полным приводом. Его клиренс — 200 миллиметров.

Китайский Dongfeng DF6 оценивается минимум в 2 350 000 рублей за базовую комплектацию Comfort 2023 года. Базовая версия получает 136-сильный 2,5-литровый дизель, механическую коробку и полный привод. Просвет — 220 миллиметров.

Пикап JAC T8 в начальной комплектации предлагается за 2 449 000 рублей с учётом «специального предложения» в размере 400 тысяч. Он оснащён двухлитровым бензиновым турбомотором на 190 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Его клиренс — 220 миллиметров.

Sollers ST6 стоит от 2 630 000 рублей без скидок и акций. Его основа — 176-сильный двухлитровый бензиновый турбодвигатель, шестиступенчатая механика и полный привод с понижающей передачей. Дорожный просвет — 197 миллиметров.

JAC T8 Pro с двигателем 2,4 литра и мощностью 211 лошадиных сил сейчас стоит от 2 699 000 рублей с учётом «специального предложения» в размере 350 тысяч. Речь про базовую версию 2023 года. Минимальный дорожный просвет JAC T8 Pro составляет 220 миллиметров.

Аналогичную силовую установку, но с ценником от 2 870 000 рублей, имеет Sollers ST8 в базовой комплектации. Отечественный автомобиль имеет 2,4-литровый бензиновый турбомотор, шестиступенчатую «механику» и полный привод, а дорожный просвет составляет 210 миллиметров.

Great Wall Poer Kingkong в базовом оснащении имеет 190-сильный двухлитровый бензиновый турбомотор, шестиступенчатую «механику» и полный привод. Машина 2024 года с учётом прямой выгоды в размере 200 тысяч предлагается за 3 099 000 рублей. Клиренс в зависимости от версии составляет около 200 миллиметров.

Замыкает рейтинг JAC T9, стоимость которого сейчас стартует от 3 499 000 рублей за модель прошлого года с учётом «специального предложения» в размере 100 тысяч. Он имеет 224-сильный двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатую АКПП и полный привод. Дорожный просвет — 210 миллиметров.