Для продления водительских прав вновь будет нужна медкомиссия

С 1 января 2026 года россияне для замены водительских прав с истекшим сроком должны будут заново проходить медицинскую комиссию и получать ее заключение. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Он напомнил, что действующее в стране с 2022 года автоматическое продление водительских удостоверений завершится 1 января следующего года. В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» при замене водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия необходимо пройти медицинское освидетельствование.

Эксперт отметил, что водителям при этом не требуется заново сдавать экзамены в Госавтоинспекции. Но для получения новой медицинской справки, без которой невозможно заменить права, прохождение медкомиссии обязательно.

Срок действия водительских удостоверений, истекавших в 2022–2025 годах, был продлен на три года. Замена документа при этом не требовалась.

