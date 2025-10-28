В России продают Nissan Almera 1999 года с пробегом 2000 км

Как выяснила "Российская газета", в Москве на продажу выставили Nissan Almera, которая сразу после покупки по неназванной причине отправилась на хранение в гараж.

© nissan

Это желтый трехдверный хетчбэк 1999 года выпуска, оснащенный атмосферником 1,6 литра на 99 л.с. и механической коробкой передач.

Пробег "Альмеры" - всего 2000 км.

Более 25 лет назад автомобили сегмента Nissan Almera не изобиловали "наворотами", поэтому из опций здесь: гидрокорректор фар, кондиционер, подушки безопасности спереди, ABS, центральный замок.

Назначенная цена за "капсулу времени" - 850 000 рублей.

Это практически стоимость нового и более практичного седана Lada Granta в комплектации Standart Plus с 90-сильным мотором и МКП. Однако в комплектации отечественной модели есть только водительский эйрбег и отсутствует кондиционер.