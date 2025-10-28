Tesla оказалась в центре скандала из-за проблем с автопилотом

Tesla вновь оказалась в центре внимания Национального агентства по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Ведомство выразило серьезные опасения относительно системы помощи водителю "Безумный Макс", которая вызывает частые нарушения правил дорожного движения.

© Российская Газета

Причина всех проблем, по мнению портала "Автовзгляд", кроется в нестандартных подходах руководства марки к разработке технологий и внедрению их в свои авто.

В ответ на обвинения NHTSA пресс-служба компании Илона Маска выпустила провокационное заявление в социальных сетях. В нем представители бренда похвалили своего ассистента за способность разгоняться и маневрировать на высокой скорости, обеспечивая при этом плавное движение.

"Он ведет ваш автомобиль как спорткар. Если вы спешите, этот режим для вас", - говорилось в сообщении. Завершающая фраза была довольно прямолинейной: "А кому не нравится - тот может идти своей дорогой".

Ведомство юмор не оценило и начало расследование в отношении 2,9 миллиона автомобилей Tesla, оснащенных режимом "Безумный Макс". Основанием для проверки стали десятки сообщений о нарушениях ПДД со стороны ассистента, что привело к 14 авариям и 23 травмам. Чаще всего ассистент игнорировал красный сигнал светофора.

Стоит заметить, что ровно год назад агентство уже проводило схожее разбирательство. Тогда владельцы жаловались на то, что система не способствует предотвращению ДТП. Сейчас, когда Tesla итак переживает не лучшие времена, пристальное внимание со стороны регулирующих органов может только усугубить ситуацию. По итогам девяти месяцев 2025 года продажи электромобилей марки упали на 6%, а прибыль снизилась на 37%.

Автожурналист Крис Керкэм считает, что руководство Tesla рассматривает свои модели как iPhone. Они убеждены, что конкурентоспособность можно поддерживать только за счет постоянных обновлений программного обеспечения, но не выпуска новых машин на рынок.

В своей статье Керкэм пишет, что Илон Маск игнорирует тревожные сигналы и не предпринимает никаких шагов для обновления модельного ряда. Если ситуация не изменится, бренд рискует исчезнуть, так как китайские конкуренты уже давно наступают Tesla на пятки и вскоре могут обогнать ее по всем параметрам.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Tesla представила обновленные Model S и Model X для рынка ЕС.