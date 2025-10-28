Газон NEXT оснастили системой курсовой устойчивости ESC

Горьковский автомобильный завод расширяет список моделей, оснащенных продвинутыми системами активной безопасности.

Вслед за легкими Газелями и Соболями аналогичное обновление получил и среднетоннажный Газон NEXT, на шасси которого создается большое количество спецтехники – от классических бортовых платформ до мобильных мастерских и цистерн.

До недавнего времени базой безопасности для Газона NEXT служила антиблокировочная система тормозов с функцией распределения усилий. Теперь же в его арсенале появился целый комплекс интеллектуальных помощников.

Основным новшеством стала система курсовой устойчивости ESC, которая постоянно отслеживает соответствие движения рулевому управлению и в критической ситуации, например на скользком покрытии, автоматически подтормаживает нужные колеса, помогая водителю удержать автомобиль от опасного заноса.

В паре с ней работают и другие электронные ассистенты: система помощи при трогании на подъеме, не дающая машине откатиться назад, и антипробуксовочная система. Последняя не только обеспечивает уверенный старт на льду или грязи, но и действует как виртуальная блокировка дифференциала, эффективно перераспределяя крутящий момент.

Газон NEXT выпускается с тремя вариантами колесной базы – 3 770, 4 515 и 5 150 мм, при грузоподъемности от 4,6 до 5,6 тонны и полной массе 8,7 или 10 тонн. Оснащается моторами ЯМЗ, МКП на 5 или 6 ступеней, рессорной либо пневматической задней подвеской. Эргономичная кабина предлагается в 3-местном или 7-местном исполнении.