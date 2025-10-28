Не глушите двигатель: чьи машины стали усердно проверять ГАИ

Этой осенью многие водители стали всё чаще сталкиваться с проведением дополнительной проверки со стороны сотрудников ГАИ.

© Deita.ru

Как рассказали эксперты, в подавляющем большинстве случаев в такую ситуацию попадают автолюбители, которые глушат двигатель во время разговора с дорожными инспектором, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалисты портала «Naavtotrasse» настоятельно рекомендовали гражданам за рулём так не делать, ибо в противном случае они практически со 100%-ой вероятностью обрекают себя на проверку. Как объяснили эксперты, работники ГАИ стали проводить дополнительные проверочные действия с теми, кто глушит мотор, в связи с тем, что с сентября этого года в России заработал новый перечень неисправностей автомобиля, наличие которых является причиной для полного отказа в дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Иными словами, если инспектор обнаружит поломки из этого списка в машине, то водителю будет запрещено двигаться дальше и он будет вынужден вызывать эвакуатор для того, чтобы переместить своё авто к месту ремонта. Так что теперь выключение двигателя для сотрудника ГАИ — это явный признак того, что рулевой пытается скрыть дефект в его работе.

Опытные инспекторы, которым уже приходилось выявлять нарушения в работе мотора, прекрасно знают на какие звуки силового агрегата нужно обращать внимание. Кроме этого, в процессе работы машины на холостом ходе могут быть выявлены неисправности подушек двигателя, если авто при этом создаёт слишком большую вибрацию.

В любом случае, как объяснили эксперты, водителям сейчас не стоит делать резких движений при их остановке сотрудниками ГАИ, и пытаться каким-либо образом замаскировать или затушевать возможные поломки. Такое поведение будет иметь строго обратный эффект — у инспектора появится причина для проведения проверки по новому поводу.

Так что при общении с сотрудниками правоохранительных органов нельзя глушить двигать, настоятельно рекомендуют специалисты. Если инспектор увидит, что водитель ведёт себя спокойно и никак не меняет своего обычного поведения, то у него не появится желания что-либо дополнительно проверять.