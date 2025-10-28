В Москве женщина отругала своего мужа за подаренный ей китайский автомобиль Zeekr 001. Видео появилось в социальных сетях.

«Я хотела Porsche. Я не буду на ней ездить, можешь ее продавать. Я не буду на китайце ездить. Я хотела Porsche. Я хотела Taycan. Или Cayenne хотя бы. Я буду на китайце ездить? Я не буду на китайце ездить», — сообщила москвичка своему супругу.

На записи слышно, как мужчина рассказывает своей жене о преимуществах автомобиля Zeekr 001, показывая при этом «мягкий» салон транспорта, но женщина все равно отказывается от подарка, выходит из иномарки и просит мужа продать автомобиль.

