Эксперты сервиса проанализировали зарплатные предложения для специалистов транспортной отрасли и автосервиса в III квартале 2025 года. Согласно исследованию, самым высокооплачиваемым направлением остались водители-дальнобойщики, а среди работников автосервиса – автомаляры.

«Спрос на внутренние перевозки за последние полгода постепенно растет, как и количество вакансий для водителей – особенно востребованы водители пассажирского (+114 %) и грузового транспорта (+36 %) в связи активным развитием e-commerce и сервисов такси, а также увеличением инвестиций в транспортную отрасль. В автосервисах наиболее востребованы автомаляры (+40 %), которые отвечают за подготовку и окраску кузова автомобиля, и мотористы (+37 %) – технические специалисты узкого профиля, обслуживающие двигатели внутреннего сгорания», – рассказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса по поиску работы Андрей Кучеренков в беседе с РИАМО.

В транспортной сфере лидерами по зарплатам стали водители большегрузных автомобилей. Новым сотрудникам предлагали в среднем 233 636 рублей в месяц – это на 16 % выше показателей прошлого года. Для дальнобойщиков обычно применяются сменные графики 15/15, 30/30, 45/45, 60/30 или индивидуально согласованные варианты. При этом водители обязаны строго соблюдать режим труда и отдыха: непрерывное управление машиной не должно превышать 4,5 часа, после чего необходим минимум 45-минутный перерыв.

Второе место занимают водители-экспедиторы с зарплатой около 139 029 рублей в месяц (+28 % к прошлому году). Их задачи включают доставку грузов и документации, оптимизацию маршрутов и контроль сроков поставок. Замыкают тройку водители категории C, которым предлагают в среднем 130 969 рублей ежемесячно, также на 28 % выше прошлогоднего уровня.

Среди сотрудников автосервисов наибольший доход получают автомаляры – средняя зарплата в III квартале составила 150 751 рубль в месяц, что на 29 % выше показателей предыдущего года. На втором месте по доходу автожестянщики, занимающиеся восстановлением кузовов и устранением повреждений, с предложением около 130 765 рублей (+19 %). На третьем месте автоэлектрики – специалисты по диагностике и ремонту электрических и электронных систем автомобилей, с зарплатой 124 725 рублей (+18 %).

По словам директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работа» Андрея Кучеренкова, за последние полгода наблюдается рост спроса на внутренние перевозки, что увеличивает количество вакансий для водителей: пассажирский транспорт вырос на 114 %, грузовой – на 36 %. В автосервисах наиболее востребованы автомаляры (+40 %) и мотористы (+37 %), обслуживающие двигатели внутреннего сгорания.

Кучеренков отметил, что в таких условиях работодатели пересматривают условия труда и повышают средние зарплатные предложения, чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов, учитывая современные требования к безопасности, технологиям и качеству перевозок.

