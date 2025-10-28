Кузов электромобиля "Атом" прошел коррозийные испытания

Отечественный электромобиль "Атом" успешно прошел испытания на коррозионную стойкость в центре ФГУП "НАМИ" в Дмитрове. Результаты подтвердили высокую надежность и долговечность кузова. Об этом сообщила пресс-служба бренда в своем Telegram-канале.

Во время тестов кузов поместили в камеру соляного тумана на 900 часов. Это эквивалентно восьми годам эксплуатации в мегаполисе. На кузове сделали тарированные насечки, чтобы создать искусственные очаги коррозии.

Все имеющиеся недочеты устранят до начала серийного выпуска.

При создании машины учитывались особенности эксплуатации в российских городах, где наблюдаются резкие перепады температур и используются агрессивные противогололедные реагенты.

В пресс-службе отметили, что все элементы кузова защищены от коррозии. Используются двустороннее цинкование и алюмокремниевое покрытие для горячештамповочных деталей. Нижняя часть кузова покрыта антигравийной мастикой. Пластиковые щитки полностью закрывают арки и нижнюю часть кузова.

По договору купли продажи гарантия на сквозную коррозию кузова будет действовать восемь лет или 200 тысяч километров пробега, а на лакокрасочное покрытие - пять лет или 200 тысяч километров.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что электромобиль "Атом" получил более 100 тысяч предзаказов.