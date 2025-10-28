Известно, почему новый двигатель «Нивы» не будет «потеть» маслом

АвтоВАЗ рассказал нюансы производства нового двигателя ВАЗ-11184. Обновлённая Lada Niva Travel будет оснащаться новым 1,8-литровым 8-клапанным двигателем мощностью 90 л. с. Как сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта, агрегат ВАЗ-11184 собирают на самой современной линии, где большинство операций, включая подборку толкателей клапанов, выполняются автоматически.

Отмечается, что даже если одна сборочная операция будет выполнена неправильно, производство мотора остановится. Кроме того, на стенде горячих испытаний проводится контроль герметичности масляной и охлаждающей систем.

Важно, что герметичный двигатель не будет «запотевать маслом»: известно, что прежний 1,7-литровый двигатель страдал этим недугом. А вот новый агрегат 1.8 должен порадовать владельцев «Нивы» чистотой наружных поверхностей.

Напомним, что тольяттинские инженеры создали новый мотор на базе агрегатов для переднеприводных моделей Lada. Он на 7 л.с. мощнее, на 24 Н·м моментнее и на 3−30% (в зависимости от условий) экономичнее.

Кроме того, как стало известно редакции Quto, стоимость техобслуживания за 60 000 км для дорестайлингового автомобиля составляет около 72 тысяч рублей, а для обновлённого — около 65 000.