В США стартовали торги за редкий Pontiac GTO 1967 с ржавчиной

В Калифорнии продают редкий Pontiac GTO 1967 года

© runews24.ru

В Калифорнии на продажу выставили Pontiac GTO 1967 года. Владелец считает, что это отличный проект для реставрации, и оценивает его в $17 900. Машина имеет оригинальный комплект и чистый титул.

Несмотря на простой, кузов авто сохранил хорошее состояние. Ржавчина присутствует, однако не в критических масштабах, что говорит о хранении в помещении. Под капотом – двигатель V8 объемом 6,6 литра, который работает без нареканий. Однако перед эксплуатацией потребуется полная диагностика.

Интерьер хорошо сохранился: все приборы, кресла и элементы отделки на месте. В машине есть кондиционер, гидроусилитель руля, усилитель тормозов, рычаг Hurst и тонированные стекла.

В 1967 году GTO подвергся значительным улучшениям. Двигатель 389 был увеличен до 400 ci, и предлагались версии с мощностью до 360 лошадиных сил и пакетом Ram Air.

Авто находится в Вентуре и не на ходу, но готов к транспортировке на трейлере. Хозяин принимает только наличные, без обмена и торга.

Напомним, что BAW 212 поставляются в Россию напрямую с завода или со склада в Маньчжурии. Глава НАС назвал избыточным закон РОАД о запрете скрутки пробега.