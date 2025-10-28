В АвтоВАЗе рассказали про сборку нового 1,8-литрового мотора

Производственный процесс осуществляется на модернизированной линии, которая до этого использовалась только для сборки 16-клапанных моторов. Она оснащена дополнительными автоматическими станциями, такими как установки для запрессовки маслосъемных колпачков, засухаривания клапанов, нанесения герметика и приработки клапанов.

Для производства нового двигателя на предприятии были добавлены пять автоматических станций и девять ручных рабочих мест. Комплектующие доставляются с помощью ANT-тележек в авторежиме. Каждый двигатель проходит многоступенчатую проверку.

После модернизации производственная линия теперь способна выпускать до 23 двигателей в час вместо прежних 17.

