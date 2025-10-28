Tank 300 с дизельным двигателем готовится к антарктической экспедиции

Компания Great Wall Motor сообщила, что дизельная модификация внедорожника Tank 300 примет участие в научной экспедиции Китая в Антарктиду. Автомобиль предназначен для перевозки персонала, доставки грузов и обеспечения поддержки полевых работ в экстремальных условиях.

По информации портала CarNewsChina, соглашение о сотрудничестве было подписано между GWM и Китайским полярным исследовательским центром (CPRC). В рамках партнерства стороны будут проводить совместные изучения и испытания полярных транспортных средств, оценивая их надежность, проходимость и способность работать в условиях экстремального холода.

Автомобиль, который отправился в путешествие, является серийной моделью без значительных модификаций и будет эксплуатироваться на станции Great Wall, расположенной на острове Кинг-Джордж. Перед отправкой эксперты CPRC провели лабораторные испытания, включая проверку работы внедорожника в условиях снежных бурь и при температурах ниже -30 °C.

Экспедиционный автомобиль оснащен 2,4-литровым турбодизельным двигателем мощностью 180 л.с. Выбор версии на "тяжелом" топливе был обусловлен ее высокой надежностью и неприхотливостью в эксплуатации.

Кроме того, в экспедиции примет участие электрический седан Avatr 12. Это первая машина на новых источниках энергии, которая будет протестирована в реальных условиях Антарктиды.

